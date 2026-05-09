Poder Judicial inició ciclo de charlas sobre situaciones de violencia en las escuelas

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(OPI Chubut) – Referentes del Poder Judicial de Chubut iniciaron un ciclo de charlas destinadas a los establecimientos educativos de Sarmiento sobre situaciones de violencia en las escuelas.

El primero de los encuentros se realizó en la Escuela N°739 “Dra. Beatriz.J. Torres”, donde las autoridades del Poder Judicial mantuvieron una charla con los estudiantes del ciclo orientado que asisten al turno tarde.

El abogado de la Fiscalía, Daniel Manríquez y el juez de familia Santiago Huaiquil conversaron respecto de las diversas situaciones que ocurren en la sociedad, en las familias, la ciencia, la tecnología, la comunicación, y sus repercusiones en el ámbito escolar.

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Los funcionarios integran un espacio interinstitucional con otros estamentos públicos para abordar situaciones problemáticas y así atender la necesidad de “tener un registro sobre lo que ocurre afuera para entender lo que pasa adentro de las escuelas”.

Se prevé un cronograma de actividades que seguirán en distintas escuelas secundarias hasta el próximo 20 de mayo. (Agencia OPI Chubut)