Secuestran drogas en allanamiento en Rawson

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(OPI Chubut) – La policía de Chubut realizó un procedimiento antinarcóticos en una causa que investiga el narcomenudeo en Rawson y tras una serie de allanamientos se secuestró una importante cantidad de drogas.

Se realizaron allanamientos simultáneos en Rawson y Playa Unión donde se secuestró “cocaína, marihuana, drogas sintéticas y pastillas de éxtasis, además de celulares, balanzas de precisión y otros elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes”.

El operativo lo realizó la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de Rawson en la zona portuaria y tras meses de investigación sobre un grupo de jóvenes que realizaban la venta en modo delivery.

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Entre las sustancias sintéticas encontraron una denominada como “Tusi”, plantas de marihuana y pastillas de éxtasis.

En el allanamiento se secuestraron “municiones de distintos calibres, elementos de corte, balanzas de precisión, teléfonos celulares y una réplica de pistola calibre 9 milímetros”.

Ocho hombres mayores de edad quedaron imputados por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N°23.737 y quedaron a disposición de la Justicia Federal. (Agencia OPI Chubut)