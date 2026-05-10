Docentes de Santa Cruz advierten endurecimiento de medidas

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El Congreso Extraordinario Provincial del gremio fijó un ultimátum para la reunión de la Subcomisión Laboral del lunes 11 de mayo. Reclaman la devolución de sueldos descontados, denuncian persecución por parte de autoridades y exigen el pago de cuotas alimentarias paralizadas en las cuentas del Consejo Provincial de Educación.

El Congreso Extraordinario Provincial de la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) resolvió este domingo 10 de mayo de 2026 acompañar la cuarta Marcha Federal Universitaria planificada para el martes 12 de mayo. La asamblea facultó a la Comisión Directiva Provincial a reactivar el plan de lucha si el gobierno provincial omite entregar respuestas concretas en la reunión de la Subcomisión Laboral fijada para este lunes 11 de mayo.

Los congresales exigieron una fecha precisa para la paritaria salarial con una propuesta formal para esta misma semana. Recordaron el compromiso asumido por el Ministro Pedro Luxen, quien garantizó dicha convocatoria durante un encuentro previo donde también participó la Ministra María Belén Elmiger.

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Reclamaron conocer cuándo el Estado devolverá el dinero de los descuentos aplicados sobre los salarios docentes como represalia por acatar medidas de fuerza. Las bases manifestaron un profundo malestar ante la cancelación unilateral de la reunión que el Ejecutivo prometió realizar el sábado 9 de mayo.

Demandaron un plan y un cronograma de trabajo para abordar de forma inmediata el proyecto pedagógico de la docencia. Advirtieron que mantendrán los resguardos laborales sin fecha tope mientras evalúan la iniciativa oficial.

Exigieron el funcionamiento normal de la Caja de Servicios Sociales para garantizar la salud de los trabajadores.

Desmintieron las declaraciones públicas del Gobernador Vidal. Calificaron la frase “obra que se inicia se termina” como inaplicable ante la evidente falta de inversión en la infraestructura de los edificios escolares a nivel provincial.

Detallaron las siguientes falencias edilicias urgentes:

Problemas en las calderas del edificio de la EPP N° 32 , inmueble compartido con la EPJA Primaria N°7 , el InSET y la Escuela de Música ReSi en 28 de Noviembre .

, inmueble compartido con la , el y la en . Fallas estructurales en la Industrial N° 7 de Las Heras .

de . Falta de terminación del gimnasio del Secundario N° 15 de Los Antiguos.

Expusieron la nula provisión de insumos escolares básicos como libros de aula, registros, RAC, tinta y tizas. Exigieron el depósito inmediato de las cuotas alimentarias determinadas por la justicia. Confirmaron que el CPE retiene ese dinero en sus cuentas e impide que los fondos lleguen a sus legítimos destinatarios. (Agencia OPI Santa Cruz)