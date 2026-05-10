El sector pyme cierra abril con una contracción mensual del 1,3%

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Las ventas minoristas pyme descendieron 3,2% interanual durante abril a precios constantes. La medición mensual arrojó una baja del 1,3%. El relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) confirma el golpe al poder adquisitivo.

La actividad comercial acumula una retracción del 3,5% en el primer cuatrimestre del año. La recesión atraviesa a la mayoría del ecosistema mercantil. El informe exhibe una tendencia negativa en seis de los siete rubros analizados.

Los mostradores reflejan el recorte de gastos no esenciales. El detalle sectorial muestra la siguiente radiografía:

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Bazar y decoración : caída del 12,3% .

: caída del . Perfumería : baja del 7,2% .

: baja del . Ferretería, materiales eléctricos y construcción : descenso del 4,2% .

: descenso del . Farmacia: único sector con variación positiva mediante un avance del 6,1%.

El 53,3% de los empresarios mantiene una condición estable respecto del año anterior. Un 39,6% manifiesta un deterioro directo de sus finanzas. Apenas el 7,1% restante refleja una mejora en su caja diaria.

Las proyecciones mercantiles exponen cautela. El 49% de los comerciantes estima que su situación continuará sin cambios durante los próximos 12 meses. Un 37,2% aguarda una mejora operativa y el 13,8% proyecta un empeoramiento.

El freno en el consumo paraliza el gasto de capital. El 58,7% de los dueños de locales sostiene que el contexto actual anula los desembolsos. Un 12,6% considera oportuno invertir y el 28,7% aún no define una postura financiera.

La CAME señala que el consumidor concentra sus compras en productos esenciales y de recambio estacional mediante la búsqueda de financiación y descuentos. El incremento de las tarifas de servicios básicos castiga la rentabilidad operativa de las pymes.

La normalización de la caja comercial depende exclusivamente de una mejora del ingreso real y del anclaje de los gastos fijos empresariales. Las plataformas digitales amortiguan parcialmente este escenario con ventas online en locales físicos que registran una suba del 8% interanual y un avance del 0,7% en la medición mensual. (Agencia OPI Santa Cruz)