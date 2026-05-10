Operadora acumula miles de solicitudes para operar con Terra Ignis

- Publicidad -

(OPI TdF) – La operadora de la estatal Terra Ignis recolectó 17.000 solicitudes de empleo para los yacimientos de Tierra del Fuego. Los registros oficiales confirman que solo el 17% de los interesados vive en la provincia.

La compañía Velitec cerró su convocatoria laboral con un total de 17.000 currículums para iniciar operaciones en las áreas hidrocarburíferas de Tierra del Fuego. La firma actuará como operadora de la empresa estatal Terra Ignis en la nueva etapa energética provincial. De acuerdo a los datos analizados, solo 3.000 de esas postulaciones pertenecen a residentes locales, mientras que las 14.000 restantes provienen de diversos puntos del país.

El volumen de interesados refleja la presión que ejerce la demanda laboral actual en la Argentina sobre sectores técnicos y especializados. La búsqueda de la compañía se orientó a cubrir perfiles operativos para las tareas en los yacimientos fueguinos. La lista de vacantes incluye supervisores de campo y planta, operadores, técnicos mecánicos, electricistas, personal de seguridad, soldadores e ingenieros civiles.

- Publicidad -

La dirección de Velitec manifestó su intención de priorizar la contratación de mano de obra local. La empresa pretende incorporar personal que certifique experiencia previa en la actividad hidrocarburífera de la provincia. La desproporción entre los aspirantes foráneos y los residentes isleños plantea un escenario complejo para el cumplimiento de esta premisa de territorialidad.

La masividad de la convocatoria funciona como una radiografía de la situación económica nacional. El sector energético genera expectativas que desbordan la capacidad de absorción de la cuenca. La gestión de la estatal Terra Ignis inicia sus operaciones bajo la vigilancia de miles de trabajadores que ven en la industria petrolera una salida a la incertidumbre laboral vigente.

De los 17.000 postulantes, una abrumadora mayoría busca trasladarse a la provincia para obtener un puesto técnico. Los datos confirman que la necesidad de empleo estable prima sobre la especialización requerida para las tareas de campo y planta. (Agencia OPI Tierra del Fuego)