Patricia Bullrich rompe el orden interno y exige cuentas a Adorni

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Patricia Bullrich reconfiguró el mapa de poder que rodea al presidente Javier Milei al emitir una defensa crítica del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La senadora nacional decidió transitar una vía política propia y abandonó la disciplina absoluta que caracteriza al entorno presidencial. Esta maniobra la transforma en un actor con peso específico frente a las decisiones de la Casa Rosada.

La legisladora alertó al mandatario nacional sobre el impacto negativo que producen las tensiones entre el asesor Santiago Caputo y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Patricia Bullrich mantuvo estas advertencias desde octubre, antes de las elecciones de medio término, cuando reclamó una intervención directa para ordenar el frente interno. Ante la falta de definiciones, la exministra de Seguridad optó por construir su propia representación política.

“Siempre estuve por los márgenes, a mí me gusta trabajar mucho la representación. Yo me la juego“, sentenció la senadora para justificar su presión pública sobre Manuel Adorni. El jefe de ministros enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y Bullrich le exigió presentar su declaración jurada de forma inmediata, sin esperar los plazos legales de vencimiento.

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Damián Arabia y Sabrina Ajmechet, diputados nacionales del círculo íntimo de la senadora, respaldan este levantamiento de perfil. Los legisladores consideran que la alta imagen positiva de Bullrich en las encuestas actuales permite una mayor autonomía frente a la voluntad de los hermanos Milei. Pese a que en el Ejecutivo intentan minimizar el malestar, un integrante del Gabinete reconoció que las diferencias atraviesan la gestión diaria.

El presidente Javier Milei reafirmó este viernes a Manuel Adorni en su cargo durante la reunión de ministros. El mandatario sostuvo a viva voz que no entregaría al funcionario coordinador solo para ganar una elección. Mientras tanto, Patricia Bullrich inició recorridas de campaña en el barrio de Lugano, al sur de la Ciudad de Buenos Aires, con planes que podrían superar la Jefatura de Gobierno.

El escenario interno del oficialismo muestra también el ascenso de los primos Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem, quienes se consolidaron en el círculo de confianza de Karina Milei. En una segunda línea aparecen los ministros Diego Santilli (Interior) y Juan Bautista Mahiques (Justicia). En este esquema, el jefe de Gabinete quedó relegado del centro de decisiones operativas de la titular de La Libertad Avanza. (Agencia OPI Santa Cruz)