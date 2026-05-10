Secretario de Pesca informó que se iniciará la captura de langostinos en aguas nacionales

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(OPI Chubut). El secretario de Pesca de Chubut, Diego Brandán informó que la próxima semana se efectuará la apertura formal de la temporada nacional de langostino.

La fecha coincide con la sesión prevista por el Consejo Federal Pesquero donde participan las provincias con litoral marítimo.

Brandán aseveró que hay barcos operando “al norte del área de veda” y remarcó que los acuerdos alcanzados entre las cámaras empresarias y los sindicatos permitieron destrabar el inicio de la actividad en aguas nacionales.

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El funcionario sostuvo que los acuerdos entre las partes “están y hay barcos operando al norte en langostino y hay que ver qué pasa con el resto de la zona, pero estaría todo encaminado para comenzar”.

“Estamos tranquilos por el acuerdo que se logró. Era importante que no se repitiera lo del año pasado porque sabemos el daño que genera la actividad frenada” sostuvo Brandán quien reconoció que la actividad “traerá movimiento económico para distintos puertos chubutenses, especialmente Puerto Madryn, Rawson y Camarones”. (Agencia OPI Chubut)