ADOSAC profundiza el plan de lucha 96 horas de paro

- Publicidad -

La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) ejecutará un paro provincial de 96 horas a partir de este martes y hasta el viernes inclusive. La medida de fuerza responde a las actitudes dilatorias del Consejo Provincial de Educación (CPE) y a la falta de soluciones concretas a los reclamos presentados desde el inicio del conflicto.

Durante el encuentro con los paritarios, las autoridades educativas rechazaron reintegrar los montos salariales retenidos por paros realizados. El CPE manifestó de manera taxativa la negativa a devolver los descuentos aplicados a los trabajadores del sector.

Los representantes gremiales denunciaron esta determinación como un ataque directo al salario. La dirigencia sindical apuntó que la postura de la cartera educativa contradice las manifestaciones previas realizadas por los ministros del gabinete provincial.

- Publicidad -

El Gobierno santacruceño también omitió fijar una fecha cierta para retomar la mesa de negociación salarial. El sindicato responsabilizó de forma exclusiva al Ejecutivo por la incertidumbre económica que atraviesan los educadores frente a la urgente necesidad de recomposición de los haberes.

La dirigencia docente remarcó, de acuerdo a la información difundida, que el Consejo Provincial de Educación conocía la inminente profundización del plan de lucha por parte del gremio. Las autoridades gubernamentales decidieron mantener el conflicto vigente al sostener sus negativas sobre la totalidad del pliego de reclamos. (Agencia OPI Santa Cruz)