Aprobaron la actualización del Plan de Manejo del Área Natural Protegida Lago Bagillt

- Publicidad -

(OPI Chubut) – La legislatura provincial aprobó por unanimidad el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo para actualizar el Plan de Manejo del Área Natural Protegida Lago Bagillt, un espacio de gran valor ecológico de la Cordillera patagónica.

La diputada provincial Karina Otero (Despierta Chubut) defendió el proyecto al sostener que se trata de “una política pública ambiental de largo plazo”, actualizada para la gestión del área protegida.

La actualización del plan prevé “criterios modernos de planificación y ordenamiento territorial, define objetivos de conservación y fortalece herramientas de gestión participativa con una vigencia proyectada de diez años”.

- Publicidad -

Los cambios iniciaron con un proceso participativo “iniciado en 2023 en las localidades de Esquel y Trevelin, con intervención de instituciones, equipos técnicos, organizaciones y comunidades locales”.

Otero valoró el trabajo encabezado por la Subsecretaría de Áreas Protegidas junto a los equipos territoriales de la Cordillera. (Agencia OPI Chubut)