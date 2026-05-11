Autoridades sanitarias descartan presencia del ratón transmisor de Hantavirus en Ushuaia

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(OPI TdF) – Autoridades sanitarias de Tierra del Fuego descartaron la presencia de la especie de roedor que transmite el hantavirus en Ushuaia tras la investigación epidemiológica que busca detectar cómo se produjo el contagio en el interior del crucero MV Hondius que recaló en la capital provincial.

Especialistas remarcaron que “no existen evidencias científicas sobre la presencia en Tierra del Fuego del ratón colilargo, principal reservorio del virus Andes Sur”.

“No existen evidencias científicas concluyentes que confirmen la presencia en el extremo sur patagónico del Oligoryzomys longicaudatus, conocido popularmente como “ratón colilargo”, considerado el principal reservorio natural de la variante Andes Sur del hantavirus en provincias como Chubut, Río Negro y Neuquén” afirmaron oficialmente.

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En Tierra del Fuego únicamente se “registró una subespecie denominada Oligoryzomys longicaudatus magallanicus, aunque hasta la actualidad no existen estudios científicos que demuestren su capacidad de transmisión del virus a humanos”.

También descartaron que se hayan registrado casos autóctonos de hantavirus en Ushuaia y en la provincia.

Juan Facundo Petrina, doctor en Epidemiología y Salud Ambiental argumentó que “es muy baja la probabilidad, casi nula, de que el contagio se produjese en Tierra del Fuego”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)