El Gobierno celebra el balance pero YPF recorta en pozos maduros

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La compañía concentró el 78% de su inversión en Vaca Muerta. La vocería oficial adjudica la suba interanual del 28% a la liberación de precios y el abandono de los yacimientos convencionales patagónicos.

La petrolera estatal YPF cerró el primer trimestre de 2026 con un resultado operativo favorable impulsado por el recorte en cuencas maduras. Los documentos financieros de la empresa arrojan un EBITDA ajustado (ganancias antes de impuestos y depreciaciones) de US$1.594 millones. La gestión de Horacio Marín fundamenta estos números en una reestructuración del capital orientada casi exclusivamente a la provincia de Neuquén.

El Gobierno nacional definió el balance como el mejor inicio de año de la historia de la compañía. Los despachos de la Vocería Presidencial atribuyen la mejora interanual del 28%, comparada con 2025, a las directivas económicas de Javier Milei. Estas políticas incluyeron la desregulación de los valores en surtidor y el retiro paulatino de las operaciones en la cuenca del Golfo San Jorge.

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Los anexos oficiales detallan la matriz operativa de los primeros tres meses del año:

YPF direccionó el 78% de su capital de inversión (CapEx) a Vaca Muerta .

direccionó el de su capital de inversión (CapEx) a . La extracción de crudo no convencional alcanzó la marca de 205.000 barriles diarios .

. La liquidez de la firma aumentó para reestructurar vencimientos de deuda corporativa.

La inyección de fondos en el shale transparenta la retirada de inversiones de la operadora en Santa Cruz y Chubut. Las autoridades justifican la rentabilidad actual mediante la priorización estricta de pozos no convencionales de alta productividad frente a los yacimientos tradicionales. Esta maniobra técnica garantizó el saneamiento del perfil de deuda de la sociedad anónima de mayoría estatal.

El esquema de exportación a gran escala tracciona los números macroeconómicos de la administración central. La Casa Rosada ubica a la energía como el ancla principal para sostener el superávit comercial argentino. La compañía consolidó su caja tras reportar el ingreso neto de US$1.594 millones. (Agencia OPI Santa Cruz)