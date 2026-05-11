El tirador del hotel Hilton negó los cargos por el ataque a Trump

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El residente de Torrance, California, Cole Tomas Allen, rechazó este lunes su culpabilidad ante un tribunal federal en Washington, D.C. por el intento de asesinato del presidente estadounidense Donald Trump.

La Fiscalía del Distrito de Columbia presentó la acusación formal el 5 de mayo. El expediente judicial detalla los eventos ocurridos durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, reportó la cadena CNN.

El atacante vulneró la seguridad del hotel Washington Hilton, donde el primer mandatario participaba del evento. Los fiscales federales impulsan el proceso contra Allen por cuatro delitos específicos:

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Intento de asesinato del presidente de los Estados Unidos .

. Agresión a un funcionario con un arma mortal.

Transporte interestatal de un arma de fuego y municiones con intención criminal.

Disparo de un arma de fuego durante un delito violento.

Los documentos del Departamento de Justicia reconstruyen la secuencia del ataque registrado el 25 de abril poco después de las 20:30 hora local (03:30 GMT). El tirador avanzó directo hacia un puesto de control del Servicio Secreto de los Estados Unidos.

El imputado esquivó corriendo el detector de metales del acceso. El individuo enfiló rápidamente hacia las escaleras de ingreso al salón de baile que ocupaba el mandatario norteamericano.

Allen accionó una escopeta de corredera frente a la custodia oficial. El disparo impactó en el pecho de un agente del Servicio Secreto. Las fuerzas del orden redujeron y arrestaron al agresor inmediatamente después de la detonación.

Los efectivos policiales requisaron al detenido durante la captura. El Departamento de Justicia precisó que el hombre portaba una pistola, decenas de cartuchos de munición, cuchillos, dagas y otros objetos. (Agencia OPI Santa Cruz)