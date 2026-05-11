La DPI capturó al sospechoso del homicidio cerca de la terminal

- Publicidad -

(OPI Chubut) – La Policía del Chubut capturó la mañana de este lunes 11 de mayo al presunto autor material del asesinato de un hombre de 40 años. El agresor asestó una puñalada en el corazón de la víctima durante la madrugada del domingo 10 de mayo en el barrio Río Chubut, a escasos metros de la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Rawson.

Los efectivos provinciales concretaron la aprehensión del sospechoso en la intersección de las calles San Martín y Don Bosco, en pleno núcleo céntrico de la capital chubutense. Este arresto cerró una serie de allanamientos ejecutados durante la madrugada del lunes por los agentes de la División Policial de Investigaciones (DPI) de Rawson.

El fiscal general Leonardo Cheuqueman Levill coordinó las acciones del equipo de investigadores. Para identificar la ruta de escape y el paradero del sujeto, los uniformados relevaron y analizaron los registros de diversas cámaras de seguridad, tanto del circuito público como de las instalaciones privadas colindantes a la Terminal de Ómnibus.

- Publicidad -

La jueza de Garantías Laura Martini evaluó la evidencia preliminar y firmó las órdenes judiciales que habilitaron los procedimientos en los domicilios señalados por la fiscalía.

Durante el registro de las propiedades, el personal policial incautó elementos probatorios que los peritos criminalísticos analizarán en laboratorio:

Prendas de vestir presuntamente utilizadas durante el ataque.

Teléfonos celulares vinculados al círculo del sospechoso.

Un cuchillo con características compatibles con el arma homicida.

De acuerdo a los datos oficiales de la investigación, la Oficina Judicial del distrito programará la correspondiente audiencia de control de detención. Allí, los magistrados de turno definirán la situación procesal del único acusado por el crimen de la madrugada del domingo. (Agencia OPI Chubut)