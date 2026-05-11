La mesa política debate subsidios y la reforma electoral

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La mesa política del Gobierno delineará este martes a partir de las 14 su estrategia legislativa integral. El cónclave oficial intentará zurcir las grietas internas antes de avanzar con el debate sobre los cambios en la normativa electoral.

Las repercusiones del caso que involucra a Manuel Adorni continúan afectando el clima del oficialismo. La titular del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, exigió días atrás la presentación de la declaración jurada del jefe de Gabinete.

Frente a ese reclamo público de la integrante de la mesa política, el presidente Javier Milei y el ministro coordinador anunciaron la futura publicación del documento. La intervención de la ex ministra de Seguridad buscó frenar el impacto judicial sobre la administración nacional.

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Sobre la discusión parlamentaria, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, bajó una directiva estricta. La funcionaria exige la sanción íntegra del proyecto redactado por el espacio violeta, texto que consagra la eliminación de las elecciones primarias.

El entorno de la hermana del mandatario confirmó la decisión de avanzar sin modificar una sola coma del articulado. La postura intransigente choca de frente con los números reales en la cámara alta.

Integrantes de la bancada oficialista advierten la insuficiencia actual de votos para aprobar la iniciativa completa. Las voces aliadas sugieren aplicar un desglose del documento y tratar el apartado denominado Ficha Limpia de manera independiente.

Fuentes legislativas atribuyen la idea de esta división a la propia Patricia Bullrich. Varios referentes libertarios comparten el análisis de la senadora sobre la falta de acompañamiento, aunque evitan expresarlo con la misma vehemencia.

Durante el transcurso de esta semana legislativa, la gestión oficial intentará retomar la iniciativa con el tratamiento de otros proyectos. El oficialismo definirá hoy su esquema de seducción para los aliados destinado a destrabar el debate sobre la Ley Hojarasca y la reducción de subsidios en zonas frías. (Agencia OPI Santa Cruz)