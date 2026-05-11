Milei reúne al Gabinete y blinda a Adorni ante las denuncias judiciales

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El mandatario define el avance legislativo junto a Luis Caputo. La continuidad del ministro coordinador choca contra la resistencia directa del ala dura del propio Gobierno.

El presidente Javier Milei armo la agenda de esta semana en torno al blindaje de su equipo más cercano y la continuidad del plan de ajuste. Este viernes 15 de mayo, el titular del Ejecutivo nacional encabezará una cumbre con todos sus ministros en la Casa Rosada para auditar el programa económico que ejecuta el ministro de Economía, Luis Caputo.

La ratificación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dominará las discusiones del encuentro. El funcionario enfrenta una acusación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, expediente que desató un quiebre en la cúpula gubernamental. Según se desprende de la información oficial, la ministra Patricia Bullrich sugirió la renuncia del jefe de ministros, jugada que el Presidente bloqueó al brindarle su respaldo explícito.

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El núcleo duro de La Libertad Avanza monitorea con expectativa la evolución del índice inflacionario. Los despachos oficiales proyectan anunciar una marcada desaceleración de los precios correspondientes al mes de abril, buscando consolidar la tendencia que el Gobierno registró durante marzo.

La motosierra oficial mantiene su avance sobre la estructura del Estado. El plan de acción del Presidente contempla profundizar el recorte de fondos sobre las cajas de diversos organismos públicos a lo largo de los próximos meses.

A las 14:00 horas del viernes, la mesa chica delineará la táctica parlamentaria para la segunda mitad del año. El oficialismo busca traccionar el apoyo de los bloques legislativos en el Congreso para garantizar la sanción de las reformas estructurales y concretar la instalación del Super-RIGI. (Agencia OPI Santa Cruz)