Pagano denunció a Karina Milei por el contrato de su asistente

- Publicidad -

La diputada del bloque Coherencia, Marcela Pagano, presentó este lunes una denuncia penal en la Justicia contra la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. La legisladora acusa a la funcionaria de financiar con un contrato del Estado a su asistente personal y amiga, Andrea Juárez.

Mediante una publicación en su cuenta de la red social X, la ex periodista fundamentó la presentación judicial. Pagano detalló que Juárez apenas registró dos ingresos a la Casa Rosada durante un año.

Esta inactividad presencial contrasta drásticamente con la rutina del resto de los empleados dependientes de la Secretaría General. La denunciante apoyó su escrito en declaraciones previas de la propia contratada.

- Publicidad -

Durante un reportaje público, la asistente admitió que sus tareas consistían en ayudar a la hermana del presidente en “cosas personales“. Pagano calificó este accionar como un delito porque el Estado abona directamente ese salario.

La presentación exige la demostración de un rol oficial asignado que justifique la erogación de los fondos públicos. El texto expuso además una aparente contradicción discursiva en el relato libertario.

Frente a la controversia, la legisladora recordó el momento exacto en que el presidente Javier Milei tildó de “chorra” a la esposa del mandatario español Pedro Sánchez por una situación idéntica. El posteo preguntó directamente a la familia presidencial si manejan una “doble vara moral“.

Sobre las exigencias laborales asimétricas, la diputada repudió los privilegios otorgados a las amigas del poder, mientras los empleados públicos regulares cumplen horarios y fichan diariamente.

El descargo interrogó qué tipo de asuntos personales de Karina Milei financian los contribuyentes y remarcó que el poder requiere responsabilidad en lugar de privilegios. El mensaje aportó un último dato político orgánico. Andrea Juárez ostenta también el cargo de apoderada del partido La Libertad Avanza (LLA). (Agencia OPI Santa Cruz)