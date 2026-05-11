Tres muertos y cinco heridos críticos por un estallido de gas en Perito Moreno

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Una fuerte explosión arrasó con un complejo de tres dúplex durante la noche del domingo en el barrio San Antonio de Padua de Perito Moreno. El estallido provocó la muerte de dos personas adultas y un bebé de dos meses, según confirmaron fuentes oficiales que trabajan en la zona del desastre.

Los equipos de emergencia mantienen un operativo de búsqueda ininterrumpido. El personal de Bomberos y de la Policía de Santa Cruz remueve los restos de la edificación, ya que las autoridades desconocen la cantidad exacta de residentes y presumen la existencia de más víctimas bajo el hormigón.

Las ambulancias derivaron de urgencia a otras cinco personas en estado crítico. El grupo de heridos graves comprende a cuatro menores de edad y una mujer adulta. Los médicos ordenaron el traslado de estos pacientes hacia los centros de alta complejidad ubicados en Caleta Olivia y Las Heras.

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La onda expansiva generó terror en toda la localidad santacruceña. Los peritos apuntan a una pérdida de gas como la hipótesis exclusiva de la deflagración.

El impacto destruyó la infraestructura del complejo y afectó directamente a las propiedades vecinas. La fuerza del evento rompió ventanales y desplazó los cimientos de construcciones precarias linderas. Los equipos de rescate, que recibieron refuerzos operativos desde Los Antiguos, ejecutaron la evacuación preventiva de múltiples familias para evitar el colapso de esas estructuras inestables.

El Gobierno provincial activó un dispositivo de intervención territorial para contener los daños. El operativo estatal incluye las siguientes medidas:

Despliegue de equipos del Consejo Provincial de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración .

y el . Apertura inmediata de la Escuela Provincial Primaria N°72 “Pioneros del Sur” .

. Refugio y asistencia directa para las familias evacuadas que perdieron sus hogares.

El sistema sanitario local absorbió el primer choque de la emergencia. La directora del Hospital Distrital Oscar H. Natale de Perito Moreno programó una rueda de prensa para emitir el parte médico oficial y detallar la evolución clínica de los internados. Los funcionarios de salud articulan la logística operativa junto a la dirección de Protección Civil para garantizar el seguimiento de los heridos tras el siniestro. (Agencia OPI Santa Cruz)