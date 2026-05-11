Trump rechazó la propuesta de Irán sobre el alto el fuego

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El presidente Donald Trump rechazó este lunes desde el Salón Oval la contrapropuesta que envió el gobierno de Irán, a la que definió como “basura“, y advirtió que el alto el fuego entre ambos países atraviesa un estado crítico.

Durante un intercambio con la prensa, el mandatario norteamericano cuestionó la vigencia del pacto diplomático frente a las consultas de los periodistas. “Es increíblemente débil, diría yo“, apuntó el líder republicano al analizar el documento de cese del fuego.

Trump admitió que interrumpió la lectura del escrito. “Lo consideraría más débil ahora mismo, después de leer esa basura que nos enviaron. Ni siquiera terminé de leerlo. Pensé: ‘Van a hacerme perder el tiempo leyéndolo’. Diría que es uno de los más débiles ahora mismo, está en cuidados intensivos“, afirmó.

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El conflicto principal involucra el control del uranio altamente enriquecido. La administración estadounidense exige a Teherán el cumplimiento de condiciones específicas:

Permitir el ingreso de Estados Unidos para confiscar y extraer el material radiactivo.

para confiscar y extraer el material radiactivo. Garantizar la no posesión de armas nucleares durante un período muy largo.

Resolver un par de exigencias menores que incluyó Washington en su propuesta original.

El gobierno de Estados Unidos sostiene que la delegación iraní aceptó inicialmente estas pautas, pero luego retiró esa concesión de su última oferta escrita. “Cambiaron de opinión porque no lo publicaron en el periódico“, señaló Trump, según reprodujo la cadena CBS News.

El mandatario criticó directamente el accionar de los negociadores respecto a las exigencias operativas. “Simplemente no pueden llegar a ese punto. Así que aceptan nuestra propuesta y luego lo devuelven“, reclamó el jefe de Estado.

Las autoridades de Irán rechazan públicamente la entrega de su uranio enriquecido e insisten con que su programa nuclear persigue fines estrictamente pacíficos.

El domingo, el presidente estadounidense anticipó su postura frente a las autoridades extranjeras. Trump leyó la respuesta que enviaron los llamados “representantes” de Irán y calificó el texto como “totalmente inaceptable“. (Agencia OPI Santa Cruz)