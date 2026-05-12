496 puntos básicos toca el Riesgo País tras cuatro meses de alzas

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El indicador de Riesgo País que elabora el JPMorgan perforó la barrera de los 500 puntos básicos este lunes 11 de mayo de 2026. La cifra se ubicó exactamente en las 496 unidades, un nivel que los mercados no registraban desde hacía cuatro meses.

Esta contracción del spread soberano responde al rally de los Bonos Soberanos, impulsado por la reciente mejora en la calificación crediticia de la agencia Fitch. En los despachos de la City esperan un movimiento similar de Moody’s, que revisaría la nota argentina antes del cierre de julio.

Al cierre de las operaciones en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el índice S&P Merval registró un incremento del 2,3 %. El panel líder alcanzó los 2.833.120 puntos, luego de haber iniciado la rueda con una variación más conservadora del 0,7 %.

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En Nueva York, las acciones de las compañías argentinas mostraron un comportamiento dispar, con fuerte tracción del sector energético vinculado a la cuenca patagónica:

YPF : Escaló un 6 % para cotizar a U$S 44,93 .

: Escaló un para cotizar a . Vista Energy : Anotó un alza del 2,5 % .

: Anotó un alza del . Tenaris : Avanzó un 3,5 % y acumula un rendimiento del 60,9 % en lo que va de 2026 .

: Avanzó un y acumula un rendimiento del en lo que va de . Bioceres : Registró un rebote técnico del 16,9 % .

: Registró un rebote técnico del . Mercado Libre: Retrocedió un 4,6 %, profundizando la caída del 12 % sufrida el pasado viernes.

Los títulos de deuda en dólares, como Bonares y Globales, ganaron un 0,3 % en la jornada. Bajo esta dinámica, los instrumentos soberanos acumulan un ingreso del 3 % en la primera quincena de mayo 2026. Mientras tanto, en Wall Street, el S&P 500 finalizó la rueda un 7,7 % por encima de su promedio móvil de las últimas 50 jornadas.

El mercado petrolero internacional aportó presión alcista para los activos locales. El barril de crudo Brent del Mar del Norte para entrega en julio subió a U$S 104,20, tras un rebote del 2,8 % en su precio de origen.

La falta de acuerdo diplomático entre Estados Unidos e Irán explica esta volatilidad en los commodities. La parálisis en las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán y el control del paso marítimo por el Estrecho de Ormuz mantienen en alerta el flujo global de energía. (Agencia OPI Santa Cruz)