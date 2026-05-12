Caída del consumo y alquileres en dólares golpean a Ushuaia

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(OPI TdF) – El presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Daniel González, denunció este mes de abril la crisis financiera que atraviesa Tierra del Fuego. Los comerciantes enfrentan alquileres de hasta 15 mil dólares mensuales y una caída abrupta del consumo. Esta combinación de variables económicas presiona a los locales comerciales hasta forzar su cierre definitivo durante la actual temporada baja.

Daniel González dialogó con Radio Provincia Ushuaia para analizar los datos publicados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Las ventas minoristas pyme arrojaron números negativos en abril y acumulan doce meses consecutivos de caída en todo el territorio nacional.

El impacto territorial varía según el análisis del dirigente empresarial. “Hay provincias que hoy tienen una dinámica distinta, como Neuquén, pero en Ushuaia estamos sintiendo la caída de ventas y en esta época del año se nota mucho más porque estamos en temporada baja”, indicó.

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Los meses de abril y mayo golpean fuertemente a los sectores vinculados al turismo y la gastronomía local. La retracción del consumo y los altos costos operativos agudizan el declive económico de los negocios fueguinos.

Los alquileres comerciales en el centro de Ushuaia asfixian la rentabilidad del sector. “Hoy hay locales que se alquilan entre 2.500 y 15 mil dólares mensuales. Son valores realmente muy altos para una ciudad como Ushuaia”, expresó Daniel González.

La imposibilidad de cubrir estos aumentos empuja a muchos propietarios a mudar sus tiendas, cambiar de rubro o entregar las llaves de forma definitiva. Buenos Aires sostiene estos costos con un flujo masivo de personas, una característica demográfica que la capital de Tierra del Fuego no posee.

La próxima temporada invernal proyecta un incremento de vuelos directos entre San Pablo y Ushuaia. Las aerolíneas operarán nueve frecuencias semanales desde Brasil durante el invierno.

“Es algo muy importante porque genera conectividad directa y posiciona a Ushuaia como destino invernal para el mercado brasileño”, sostuvo el referente sobre el impacto económico de esta medida aeronáutica.

El brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius encendió las alarmas de la cámara comercial. El representante exigió a las autoridades brindar información clara para frenar cualquier consecuencia negativa sobre la actividad turística.

“No tenemos antecedentes de este tipo de enfermedades en Ushuaia y es importante aclararlo rápidamente para que la ciudad no quede asociada a esta situación”, afirmó Daniel González. (Agencia OPI Tierra del Fuego)