Gremio APAP definió un paro de 96 horas por pedido de paritarias

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La Asociación del Personal de la Administración Pública (APAP) anunció un paro general de 96 horas en reclamo de la apertura de paritarias salariales en Santa Cruz.

La medida de fuerza está prevista desde el martes 12 de mayo y se extenderá hasta el viernes 15, según consta en la notificación formal presentada ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Desde uno de los gremios que representa a los trabajadores de la administración central señalaron que la medida de fuerza es ante “la falta de apertura de las mesas salariales de los distintos sectores”.

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El paro anunciado por APAP, se suma a las 96 horas que definieron los gremios docentes ADOSAC y AMET y a las 120 horas de huelga que definió para esta semana el gremio Judiciales. (Agencia OPI Santa Cruz)