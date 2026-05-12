Paro total en las universidades por la cuarta marcha federal

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Organizaciones estudiantiles y docentes paralizan las casas de estudio este martes. Reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario frente a una reducción del 45,6% en las transferencias oficiales.

La comunidad académica nacional protagoniza hoy la cuarta Marcha Federal Universitaria. Docentes, no docentes y estudiantes concentran sus reclamos en la Plaza de Mayo a las 17:00 para exigirle a la gestión de Javier Milei la urgente recomposición salarial.

Las protestas motivan un cese total de actividades académicas a nivel federal. La convocatoria suma al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y a la Federación Universitaria Argentina (FUA), quienes denuncian un profundo recorte en el sector público iniciado en diciembre de 2023.

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Los gremios universitarios exigen actualizar los haberes. Las representaciones sindicales apuntan que los salarios actuales operan muy por debajo de la línea de la canasta básica.

De acuerdo a los datos analizados por las propias instituciones, las transferencias presupuestarias del Gobierno Nacional registraron una caída real del 45,6% en el período comprendido entre 2023 y 2026.

Frente a esta sequía de recursos, los grupos convocantes afirman que la crisis presupuestaria pone en riesgo el funcionamiento operativo de todas las universidades nacionales.

Distintas columnas alimentarán el acto central en la ciudad de Buenos Aires. La UBA agrupa a sus manifestantes en la Plaza Houssay entre las 12:30 y las 14:00 para avanzar luego hacia el microcentro porteño.

La Universidad Nacional de las Artes (UNA) fijó su punto de encuentro en la intersección de Avenida de Mayo y Salta a las 14:00.

Las estructuras sindicales acompañan la movilización desde múltiples frentes urbanos. La CGT reúne a sus gremios en Diagonal Sur y Bolívar a partir de las 15:00, mientras que las CTAs concentran a sus bases en Diagonal Norte y San Martín a la misma hora.

La medida de fuerza registra réplicas masivas en el interior del país. Desde La Plata, las columnas viajan directo hacia la Plaza de Mayo tras declarar la suspensión completa de las clases.

Córdoba inicia sus actividades a las 15:00 en el Monumento de la Reforma de la Ciudad Universitaria. Las agrupaciones cordobesas concretarán el acto principal a las 17:30 en la esquina de Bulevar San Juan y Vélez Sarsfield.

El norte argentino también estructura protestas. En Salta, la militancia convoca a las 16:00 en el Monumento 20 de Febrero y marcha luego hacia la Plaza 9 de Julio.

Santa Fe moviliza una columna que parte desde la Ciudad Universitaria a las 15:00 y finaliza su trayecto en el Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral a las 17:00.

Las universidades pampeanas dividen la convocatoria en dos focos. Los estudiantes de Santa Rosa marchan a las 17:30, mientras que la sede de General Pico inicia su manifestación a las 18:00.

A nivel local, Río Gallegos pliega sus reclamos al cronograma nacional. La capital santacruceña reúne a los manifestantes a las 17:00 en la Plaza Güemes, situada sobre la avenida San Martín y Mendioroz. (Agencia OPI Santa Cruz)