Universidades de Santa Cruz convocan a la Marcha Federal Universitaria

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Los gremios universitarios, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Santa Cruz movilizarán este martes 12 de mayo en el marco de la Marcha Federal Universitaria en defensa de la educación pública.

La movilización en Santa Cruz se replicará en Río Gallegos, Río Turbio, Puerto San Julián y Caleta Olivia.

En la protesta exigirán que el Gobierno Nacional que conduce el presidente Javier Milei cumpla con los alcances de la Ley de Financiamiento Universitario.

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La UTN Facultad Regional Santa Cruz convocó a la “comunidad educativa, organizaciones, trabajadores, estudiantes y a la sociedad en su conjunto a participar de la jornada de protesta”.

“Mientras las universidades atraviesan una de las crisis presupuestarias más graves de su historia, seguimos sosteniendo aulas abiertas, investigación, extensión, becas, ciencia y formación profesional en cada rincón del país. Pero el desfinanciamiento avanza”, añadieron en un comunicado.

Los gremios ADIUNPA, ATUNPA y FUDE convocaron a la movilización y también lo hicieron desde el Rectorado de la UNPA al señalar que “este 12 de mayo salimos a defender lo nuestro porque el Gobierno Nacional debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario”.

En Río Gallegos, la concentración será a las 17.00 en la Plaza Güemes, ubicada en avenida San Martín y Mendioroz.

En un documento sostienen que “lo que está en juego no es solamente una discusión presupuestaria. No es únicamente una cuestión salarial, aunque el deterioro salarial sea gravísimo. Lo que está en juego es la posibilidad misma de que la Universidad Pública siga funcionando”. (Agencia OPI Santa Cruz)