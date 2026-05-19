La fiscalía validó facturas en dólares cash pagados por Adorni

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrenta un escenario judicial adverso luego de que el fiscal federal Gerardo Pollicita confirmara la veracidad de los comprobantes aportados por Matías Tabar. El contratista respaldó documentalmente haber cobrado 245 mil dólares en efectivo para remodelar la vivienda del funcionario en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz.

El socio del estudio Alta Arquitectura aportó recibos y facturas de materiales y mano de obra el viernes pasado. Tabar entregó estos papeles al presentarse de forma espontánea en los tribunales de Comodoro Py.

Toda esta documentación certifica las cifras iniciales denunciadas. El empresario ratificó ante la Justicia que cobró el trabajo íntegramente en efectivo y que Adorni no requirió ninguna factura por el servicio prestado.

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Las tareas demandaron casi diez meses de ejecución. El cronograma de obra detalla trabajos realizados entre septiembre de 2024 y julio de 2025 sobre una propiedad emplazada en un lote de 400 metros cuadrados.

Las cuadrillas colocaron pisos, arreglaron el baño y la cocina, construyeron mobiliario para el quincho y repararon la pileta. Tabar precisó que el funcionario nacional canceló la deuda en dos tramos.

El primer pago de 55 mil dólares ingresó durante 2024, mientras que el saldo de 190 mil dólares se completó a lo largo de 2025. Los investigadores judiciales también posaron la lupa sobre los gastos de alojamiento temporal del ministro.

Mientras los operarios trabajaban, Adorni alquiló una propiedad alternativa dentro del mismo barrio privado. El contratista precisó que esta renta significó un desembolso adicional de 13 mil dólares.

Para reforzar su testimonio, el empresario entregó su teléfono celular a la fiscalía. El dispositivo contiene los contactos y las comunicaciones con los albañiles, plomeros y electricistas que intervinieron en la remodelación.

Esta lista de trabajadores permitirá reconstruir la dinámica de las refacciones y verificar la trazabilidad de los pagos declarados. La causa penal investiga el origen de los fondos que manejó el jefe de Gabinete para adquirir y remodelar sus propiedades.

Según consta en el expediente, la Justicia intenta establecer si los gastos detectados resultan compatibles con los ingresos declarados por Adorni en los últimos años. (Agencia OPI Santa Cruz)