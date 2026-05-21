Investigarán la totalidad de los ingresos que se produjeron en la Justicia Provincial

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El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gabriel Contreras aseguró que se revisará “la totalidad de los contratos del Poder Judicial” tras corroborarse que desde diciembre de 2023 se produjeron alrededor de 350 nuevos ingresos.

Contreras reconoció el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que validó la ampliación del máximo tribunal de justicia provincia y sostuvo que “no hay mayor convalidación y legitimación que el fallo del máximo tribunal de Argentina. Así que ahora resta ponerse a trabajar”.

El Tribunal Superior pidió una serie de informes para conocer el estado de situación de las causas que se tramitan en todas las cámaras criminales, civiles, laborales, comerciales y de minería de Santa Cruz.

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También se ordenó inspecciones ordinarias exhaustivas en los Juzgados de Primera Instancia, de Familia y de Instrucción.

Las auditorías serán para conocer en detalle la cantidad de personal en cada juzgado, los expedientes en trámite y cómo se encuentran los procesos.

El administrador general del Poder Judicial deberá confeccionar un informe inmediato sobre el presupuesto y la masa salarial.

“Vamos a revisar la totalidad de los contratos del Poder Judicial en las distintas dependencias”, sostuvo el presidente del Tribunal Superior.

A su vez, señaló que “los jueces tienen que saber que ser juez o funcionario no significa estar en una pirámide; uno sigue siendo un servidor público y tiene que dar respuestas y soluciones”. (Agencia OPI Santa Cruz)