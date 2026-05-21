Jubilados cobrarán el viernes 22

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La Caja de Previsión Social informó que los jubilados, pensionados y retirados de la provincia de Santa Cruz cobrarán sus haberes correspondientes al mes de mayo este viernes 22.

Así lo dio a conocer el organismo previsional en el marco del cumplimiento de la Ley 3840 de pago de haberes a las personas jubiladas, retiradas y pensionadas.

La norma señala que se debe pagar el 24 de cada mes e indica que, “para el caso eventual, de que la fecha del pago del beneficio fuera un día inhábil, se hará efectivo el día más próximo hábil anterior a la fecha establecida”.

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Las escalas salariales correspondientes a mayo han sido aplicadas en los siguientes regímenes:

Municipalidad de Río Gallegos: 10%

Municipalidad de Piedra Buena: 5%

Municipalidad de El Calafate: escala de mayo de 2026

Municipalidad de Puerto Deseado: escala de mayo 3,5% y adicional por título 100%

Municipalidad de Los Antiguos: escala de abril 5%

Incremento por liquidación complementaria en mayo

Municipalidad de Los Antiguos: escala de marzo 3% y abril 5%

Municipalidad de Río Gallegos: escala de abril 10%

Municipalidad de Puerto Deseado: escala de abril 6,5%

Municipalidad de Puerto San Julián: escala de abril (modificación base de cálculo para adicionales jefaturas).

Banco Santa Cruz: escala de noviembre 2025 2,5%. (Agencia OPI Santa Cruz)