Los bancos suben hasta 6,9% pero las energéticas pierden en dólares

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Al cierre de las operaciones del miércoles, los activos financieros locales cortaron la inercia negativa previa mediante un rebote técnico condicionado por el escenario internacional. Las pizarras de Nueva York convalidaron una recomposición de los títulos públicos y los papeles privados de origen argentino, en una rueda apuntalada por las expectativas tecnológicas previas al balance de la firma Nvidia.

El riesgo país que confecciona el banco de inversión JP Morgan reflejó esta tregua financiera al descontar 19 unidades para la Argentina, un retroceso del 3,8% que ubicó al índice en los 524 puntos básicos. La compresión de la brecha de rendimiento de la deuda soberana se apoya de manera directa en la performance de los títulos públicos.

Los bonos soberanos en dólares—tanto los Globales bajo legislación de Nueva York como los Bonares emitidos bajo ley local—anotaron una suba promedio del 0,9%. En la plaza doméstica, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires acompañó la tendencia general con una ganancia del 0,5% en moneda nacional, alcanzando las 2.788.517 unidades al finalizar el horario operativo.

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En Wall Street, la dinámica corporativa estuvo marcada por el sector bancario, que lideró la absorción de los flujos de capital líquidos y revirtió la parálisis de las jornadas previas:

El Banco Francés encabezó las subas entre las empresas locales con un incremento del 6,9% .

encabezó las subas entre las empresas locales con un incremento del . El Banco Supervielle expandió su cotización en un 6,1% .

expandió su cotización en un . El Grupo Galicia completó el lote de mejoras financieras con un avance del 5,2%.

Esta recuperación de los ADR (certificados de acciones argentinas que cotizan en el exterior) ocurrió en simultáneo con el alza del 1,1% en el S&P 500, el progreso del 1,5% en el Nasdaq y el cierre positivo del 1.3% en el Dow Jones. El vector de estas cotizaciones fue Nvidia, la compañía de mayor bursatilidad del planeta, que avanzó 1,3% tras proyectar ingresos de entre U$S 89.100 millones y U$S 92.800 millones para el segundo trimestre, cifra que supera la estimación previa del mercado fijada en U$S 87.300 millones.

No obstante, el frente de los activos vinculados a las materias primas expuso la vulnerabilidad de las cotizaciones locales ante factores geopolíticos externos. Las advertencias de ataques militares en Oriente Medio pronunciadas por Donald Trump, ante la falta de un acuerdo de paz, alteraron el mercado de los hidrocarburos y provocaron un desarme de posiciones en los contratos de futuros energéticos.

El barril de crudo intermedio de Texas (WTI), referencia directa para el mercado norteamericano, se desplomó un 5,3% y perforó el piso de las tres cifras al cotizar a U$S 98,65 para los contratos con compromisos de entrega en julio. En sintonía, la variedad Brent del Mar del Norte con vencimiento en el mismo mes cedió un 5,6% y se estableció en los U$S 105,1.

La caída internacional del valor del crudo impactó de inmediato en la renta variable local, neutralizando el sesgo alcista del panel financiero general. La petrolera estatal YPF sufrió un retroceso del 1,9% en su cotización en dólares, cerrando a un valor de U$S 47,07 por acción en la plaza neoyorquina, mientras que los papeles de la operadora Vista Energy resignaron un 5% de su valor de mercado. (Agencia OPI Santa Cruz)