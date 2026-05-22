Gremio docente fue convocado a un encuentro en Casa de Gobierno

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(OPI TdF) – El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) participará este viernes a las 14 horas en un encuentro con autoridades provinciales en la Casa de Gobierno tras una semana signada por protestas y medidas de fuerza en reclamo de mejoras salariales y laborales.

El encuentro se realizará en la sede gubernamental en Ushuaia y el gremio docente indicó que a las 19 horas está previsto un nuevo congreso provincial de delegados para definir los pasos a seguir dentro del conflicto que mantienen abierto por paritarias salariales.

SUTEF realizó un paro de 48 horas el miércoles y jueves en rechazo a la última oferta salarial de un 3,5% para los haberes de mayo y un 4% para los haberes del julio. (Agencia OPI Tierra del Fuego)