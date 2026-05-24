Manuel Adorni gastó 85 millones de pesos en 2025

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, registraron consumos y gastos con tarjetas de crédito por más de 85,1 millones de pesos durante 2025. El monto equivale a un promedio de 7,1 millones de pesos mensuales, una cifra que duplica el salario bruto de 3,5 millones de pesos que el funcionario percibía en la administración pública en ese período.

Desde el desembarco del vocero presidencial en diciembre de 2023 hasta marzo de este año, la pareja acumuló consumos por un total de 176 millones de pesos en tarjetas de crédito, según datos oficiales del Banco Central (BCRA) difundidos por La Nación. Los pagos se ejecutaron mediante débitos bancarios automáticos en pesos desde cuentas del Banco Galicia, manteniendo al matrimonio en “Situación 1, Normal”, la calificación de cumplimiento total sin mora.

La Justicia Federal focaliza la pesquisa por presunto enriquecimiento ilícito en el origen de los fondos líquidos que ingresaban a las cuentas para sostener el nivel de erogación. Tras levantar los secretos fiscal y bancario, los investigadores buscan determinar cómo financiaban un gasto que superaba holgadamente los ingresos declarados. Los resúmenes financieros demuestran una modificación sustancial en el estilo de vida familiar a partir de la llegada al poder.

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Durante 2025, el matrimonio sumó nuevos gastos fijos al circuito. El resumen incluyó el pago mensual de 700.000 pesos por expensas en el country Indio Cuá. En paralelo, otros costos familiares significativos se liquidaron por fuera del sistema de plásticos, como las cuotas del colegio de sus hijos, estimadas en 800.000 pesos mensuales.

Los perfiles de la pareja exhiben un fuerte contraste en la evolución de sus consumos indexados entre 2023 y 2025. Mientras los gastos de Manuel Adorni se contrajeron un 28,1% en términos reales, las órdenes de compra de Bettina Angeletti crecieron un 21%, concentrando la mayor parte del flujo familiar.

La mujer registró su pico de consumo en septiembre de 2025 con 7,8 millones de pesos en un solo mes. En octubre de ese año, Bettina Angeletti modificó su estatus ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA): abandonó el régimen de monotributo, cuyo tope para la categoría más alta se ubicaba en 82 millones de pesos anuales, y se inscribió como autónoma en IVA y Ganancias.

La Justicia estima que el universo total de erogaciones del matrimonio supera los 400.000 dólares desde el inicio de la gestión de Javier Milei. La estimación incluye 245.000 dólares abonados en efectivo a un contratista por refacciones en su vivienda de un barrio cerrado, 185.000 dólares en operaciones inmobiliarias y más de 34.000 dólares en viajes internacionales y de cabotaje.

El expediente detectó además compromisos futuros por 335.000 dólares vinculados a dos hipotecas privadas sobre departamentos y un acuerdo de palabra con un desarrollador inmobiliario. La pareja no registra préstamos dentro del circuito bancario tradicional.

El salario bruto de Manuel Adorni permaneció congelado en 3,5 millones de pesos hasta fines de 2025. Tras asumir como jefe de Gabinete, sus ingresos estatales escalaron a 7,6 millones de pesos en enero de este año, período en el que también sumó el cargo de director titular de YPF, posición a la que posteriormente comunicó su renuncia a percibir honorarios. Los investigadores avanzan ahora en el cruce de datos para establecer la correspondencia entre el patrimonio observado y los ingresos declarados. (Agencia OPI Santa Cruz)