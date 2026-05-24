Un tiroteo cerca de la Casa Blanca dejó un muerto y un herido

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El Servicio Secreto de Estados Unidos evacuó este sábado los jardines de la Casa Blanca en Washington y ordenó el encierro preventivo de los equipos periodísticos luego de que un tirador efectuara decenas de disparos en las inmediaciones del complejo gubernamental.

Los agentes de seguridad trasladaron de urgencia a los corresponsales hacia la sala de conferencias de prensa mientras cubrían las actividades oficiales desde el North Lawn. Las autoridades hospitalarias confirmaron la muerte del tirador minutos después de su ingreso al centro médico local, adonde llegó en estado crítico tras recibir los impactos de los oficiales.

La reportera de la cadena CNN Selina Wang registró el inicio del incidente con su teléfono celular mientras grababa un reporte de rutina. La periodista describió que las detonaciones sonaban como docenas de disparos de arma de fuego, escenario que motivó la orden de las fuerzas tácticas de correr hacia el interior de la estructura principal.

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El mandatario Donald Trump permanecía dentro del palacio presidencial durante el desarrollo del ataque armado. El jefe de Estado encabezaba en ese instante una serie de audiencias ligadas a la agenda de relaciones exteriores del país, con foco en el diseño de un potencial acuerdo diplomático con Irán.

El operativo de respuesta inmediata incluyó el despliegue de las siguientes dependencias del orden público:

Unidades de la policía local y diversas agencias de investigaciones federales bloquearon las arterias viales adyacentes.

Tropas de la Guardia Nacional tomaron el control de los accesos restringidos del perímetro exterior.

tomaron el control de los accesos restringidos del perímetro exterior. Equipos tácticos acordonaron los puntos clave de ingreso a la sede de gobierno conforme a la documentación disponible.

Los paramédicos asistieron a un peatón que presentaba heridas de diversa consideración por encontrarse en la línea de fuego al momento de las detonaciones. Los investigadores federales iniciaron las pericias balísticas en la escena para determinar las motivaciones del agresor, según se desprende de la información oficial. (Agencia OPI Santa Cruz)