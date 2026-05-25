Un 18% retrocede el gasto familiar respecto al promedio de 2023

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Un 18% por debajo del promedio registrado en 2023 se ubicó el gasto de las familias durante abril de 2026. El dato surge de la auditoría técnica realizada por la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia sobre las transacciones de tarjetas de crédito, débito y la plataforma digital Cuenta DNI. La contracción del consumo interno responde de forma directa a la absorción de recursos que ejercen las facturas de servicios públicos e impuestos sobre el salario, un fenómeno que restringe el dinero circulante en los comercios de las provincias y deprime la actividad económica en el sur del país.

En las góndolas locales se refleja la profundidad del ajuste. El INDEC detalló en su última medición de marzo que las ventas en supermercados cayeron 5,1% interanual, mientras que en los autoservicios mayoristas la contracción llegó al 7,2% respecto al mismo mes de 2025. El derrumbe más severo ocurrió en los grandes centros comerciales, donde el formato de shoppings anotó un retroceso del 13,3% en comparación con el tercer mes del año pasado. La caída sistemática del poder de compra consolida una tendencia recesiva que el sector comercial arrastra desde el primer trimestre de 2024.

La estructura del gasto mensual sufrió una reconfiguración forzosa debido al incremento de los costos fijos:

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El pago de obligaciones tributarias y servicios públicos elevó su participación en el total del gasto del 3,8% al 4,9% en el último año.

al en el último año. El costo promedio de los servicios energéticos y de transporte para un hogar sin subsidios se posicionó en $249.834 en mayo .

en . La canasta de gastos fijos indexó un 5,1% en marzo , según los registros de la consultora Equilibra.

en , según los registros de la consultora Equilibra. El índice de precios al consumidor general avanzó un 3,4% en el mismo período, quedando por debajo de las tarifas.

Al cierre de las estadísticas oficiales de la SRT, la insolvencia financiera interrumpió la continuidad de miles de eslabones comerciales. La parálisis del consumo y la acumulación de stocks invendibles provocaron la desaparición de 24.000 unidades productivas netas en los últimos 27 meses. El informe bancario admitió “la magra coyuntura a la que se encuentra expuesto el ingreso disponible“, confirmando que cuando la presión de las tarifas sube por encima de la inflación general, las familias aplican un recorte inmediato en rubros esenciales como alimentos y vestimenta.

La recesión sectorial exhibe una velocidad dispar en el mercado. De los 20 rubros analizados por los técnicos, 13 arrojaron variaciones negativas, con indumentaria, electrodomésticos e informática al frente de las pérdidas debido a la combinación de menor demanda local y apertura de importaciones. En contrapartida, solo 7 segmentos mantuvieron saldos positivos moderados. Salud y educación encabezaron las subas obligadas, mientras que los servicios de televisión y el esparcimiento capturaron un porcentaje menor del gasto rezagado debido a la cercanía de la Copa Mundial de Fútbol. (Agencia OPI Santa Cruz)