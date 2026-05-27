Una mujer falleció tras un incendio provocado por un sahumerio en Caleta Olivia

- Publicidad -

Una mujer de 85 años fue la víctima fatal tras un incendio que el lunes a la mañana consumió una vivienda del barrio 26 de Junio de Caleta Olivia.

El suceso se registró alrededor de las 7.15 horas en una casa de la calle Gabino Rabanal y según las primeras investigaciones, el incendio se provocó por un sahumerio que se consumió cerca de un sillón.

Vecinos de la víctima se comunicaron con el 911 y 100 de Bomberos, quienes acudieron al lugar y constataron que las aberturas principales de la casa se encontraban abiertas tras la asistencia de familiares y allegados por la presencia de humo en la vivienda.

- Publicidad -

Allí pudieron rescatar a la mujer que estaba inconsciente y fue trasladada hasta un patio lindante para resguardar su integridad física.

Los bomberos le realizaron a la mujer reanimación cardiopulmonar (RCP) aunque ya no presentaba signos vitales, por lo que fue trasladada hasta el hospital donde se confirmó su deceso.

Los especialistas determinaron que el siniestro se originó de manera accidental en una de las habitaciones, luego de que un sahumerio encendido entrara en contacto directo con un sillón.

La causa quedó bajo la disposición del Juzgado de Instrucción N°1 de Caleta Olivia. (Agencia OPI Santa Cruz)