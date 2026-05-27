María Eugenia Vidal marcó distancia de la gestión de Javier Milei

- Publicidad -

La interna de los aliados nacionales sumó tensión política por el rumbo social de la Casa Rosada. La actual presidenta de la Fundación Pensar, María Eugenia Vidal, fijó la postura de su espacio político respecto al gobierno del presidente Javier Milei. La ex gobernadora de Buenos Aires reactivó el debate partidario mediante un documento donde replicó una premisa de Mauricio Macri para marcar distancia de la gestión libertaria.

La ex diputada nacional difundió un artículo titulado “¿Para qué existe el PRO?“. En este texto, la dirigente bonaerense advirtió que el programa económico del país no representa el único eje de la discusión pública actual. La referente opositora sentenció que el debate central se enfoca en determinar qué tipo de sociedad queremos ser, en el marco de las proyecciones electorales para el año 2027.

El planteo técnico y político de la ex mandataria apuntó contra la simplificación de las variables macroeconómicas. La titular de la Fundación Pensar rechazó la necesidad de optar entre el orden y la sensibilidad, al tiempo que impugró la elección obligatoria entre el equilibrio fiscal o la empatía. Según su análisis, el cuidado de las cuentas públicas no justifica la desatención hacia los sectores vulnerables del tejido social argentino.

- Publicidad -

Los cuestionamientos de la dirigente alcanzaron la gestión diaria del Palacio de Hacienda. La ex gobernadora afirmó que cuidar la economía no implica mirar para otro lado ante familias que consideran insuficiente su esfuerzo actual. El documento detalló la preocupación del partido por los comerciantes que registran caídas en sus ventas, los jubilados angustiados por sus ingresos y los jóvenes que perciben lejano su desarrollo futuro.

La postura del PRO busca romper la polarización de los discursos oficiales. La ex diputada describió como una simplificación peligrosa la opción de priorizar la estabilidad macroeconómica sin desarrollo o sostener una economía subsidiada a costa del largo plazo. La referente remarcó que el partido fundado por Mauricio Macri mantiene una responsabilidad enorme de cara a los comicios de 2027.

La crítica interna sumó observaciones sobre las capacidades técnicas de la administración nacional. El texto subraya que los cambios profundos requieren gestión, equipos, conocimiento, capacidad y experiencia, elementos que van más allá del componente de la bronca social. La presidenta partidaria asoció el silencio político con la comodidad, la especulación o el miedo.

El documento ratificó el acompañamiento al rumbo económico general pero exigió observar las consecuencias en la vida cotidiana. La ex gobernadora concluyó que señalar el cansancio, la angustia y la incertidumbre de las familias no constituye una traición al cambio. La ex funcionaria ligó la sostenibilidad del programa estatal a la construcción de una mayoría alejada del resentimiento. (Agencia OPI Santa Cruz)