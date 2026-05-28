Declararon la emergencia agropecuaria en Santa Cruz, Chubut y Mendoza

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El gobierno nacional oficializó la emergencia y/o desastre agropecuario en Santa Cruz, Chubut y Mendoza por inclemencias climáticas que provocaron daños mediante la sequía, los fuertes vientos, las heladas y el granizo en esas provincias.

Publicado en el Boletín Oficial el gobierno nacional confirmó la medida a través de una serie de resoluciones firmadas por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Las normativas quedaron establecidas bajo el marco de la Ley 26.509 de Emergencia Agropecuaria y buscan asistir a productores afectados por sequías, fuertes vientos, heladas y granizo.

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Las medidas permitirán “acceder a beneficios fiscales, prórrogas impositivas y líneas especiales de financiamiento”.

A través de la Resolución 746/2026, el Ejecutivo declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario por sequía para todas las explotaciones ganaderas de Chubut. Según destaca la disposición, la medida rige desde el 7 de enero de 2026 y tendrá una vigencia de un año en todo el territorio provincial.

El texto oficial establece que el 7 de enero de 2027 será la fecha de finalización del ciclo productivo para las explotaciones afectadas. Además, los productores deberán presentar certificados emitidos por las autoridades provinciales para acreditar los daños sufridos y así poder acceder a los beneficios contemplados por la normativa nacional.

Mediante la Resolución 792/2026 declaró la emergencia agropecuaria para las explotaciones ganaderas de Santa Cruz afectadas por la sequía y los fuertes vientos. En este caso, la medida tendrá vigencia desde el 3 de febrero de 2026 hasta el 3 de febrero de 2027 y aplicará un esquema de asistencia similar al dispuesto para Chubut.

Entre las ayudas previstas por la Ley de Emergencia Agropecuaria se encuentran las prórrogas o exenciones impositivas, asistencia financiera a través de bancos nacionales y provinciales y medidas de apoyo coordinadas junto a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). (Agencia OPI Santa Cruz)