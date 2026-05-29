Un 2,58% de aumento reciben los jubilados

- Publicidad -

Anses aplicará una actualización del 2,58% sobre las prestaciones previsionales a partir de junio de 2026. La Resolución 139/2026 oficializó el porcentaje, que toma como base de cálculo el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril de 2026. El mecanismo responde a la fórmula de movilidad automática impuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/24.

El porcentaje del 2,58% replica de forma directa la inflación minorista de abril pasada por el Indec. La aplicación del índice determina los nuevos pisos y techos del esquema previsional nacional para el próximo mes. El director ejecutivo de la Anses, Guillermo Héctor Arancibia, firmó la normativa que activa los siguientes valores nominales:

El haber mínimo garantizado se ubica en $403.317,99 .

. El haber máximo autorizado llega a $2.713.948,17 .

. La Prestación Básica Universal ( PBU ) se establece en $184.499,57 .

) se establece en . La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanza los $322.654,39.

La paridad de la actualización previsional expone la pérdida de poder adquisitivo real en la Patagonia, donde el costo de vida supera la media nacional. El Gobierno central acopla el gasto previsional a la inflación pasada para consolidar el ajuste fiscal en las partidas de la seguridad social.

- Publicidad -

La resolución determina también el esquema de financiamiento del sistema. Las bases imponibles mínima y máxima para el cálculo de los aportes previsionales se fijaron en $135.837,40 y $4.414.652,38 respectivamente para el período devengado junio de 2026.

La Subsecretaría de Seguridad Social aprobó además los índices para actualizar las remuneraciones de los afiliados que cesen su actividad laboral desde el 31 de mayo de 2026 o que tramiten su beneficio a partir del 1 de junio. La Dirección General Diseño de Procesos y Normas coordinará la instrumentación de estos coeficientes con las delegaciones regionales del organismo.

En paralelo, el Decreto 399/2026 dispuso la entrega de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 para junio de 2026. El presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro Federico Sturzenegger suscribieron la norma. El beneficio mantiene congelado su valor nominal histórico, lo que profundiza la licuación del ingreso de los sectores vulnerables frente a la suba acumulada de precios.

El universo de cobertura del subsidio estatal comprende a los siguientes grupos administrados por la Anses:

Titulares de prestaciones contributivas previsionales.

Beneficiarios de la PUAM .

. Perceptores de pensiones no contributivas por vejez, invalidez y madres de siete hijos o más.

Titulares de pensiones graciables.

La letra chica del decreto determina que el cobro completo de los $70.000 corresponde únicamente a quienes perciban un monto igual o inferior al haber mínimo de $403.317,99. Quienes superen ese piso recibirán un proporcional hasta alcanzar un techo de $473.317,99, resultante de la suma de ambos conceptos oficiales.

El beneficio previsional tiene carácter no remunerativo, no cuenta para el cálculo de otros conceptos salariales y queda exento de descuentos. La normativa establece que los copartícipes de pensiones computan como un único titular para la percepción del dinero. La Jefatura de Gabinete realizará las readecuaciones presupuestarias para transferir las partidas necesarias a la Anses. (Agencia OPI Santa Cruz)