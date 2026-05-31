Confirmaron un caso de triquinosis en Chubut

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(OPI Chubut) – Autoridades sanitarias de Chubut informaron que se detectó un caso de triquinosis en un habitante de la localidad de El Hoyo, en el noroeste provincial.

La triquinosis es una enfermedad parasitaria que se transmite a las personas a través del consumo de carne de cerdo o derivados contaminados que no fueron sometidos a controles sanitarios adecuados.

Tras detectarse este caso, alertaron a la comunidad para extremar los cuidados al momento de comprar, vender o consumir productos porcinos.

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La enfermedad puede provocar desde síntomas gastrointestinales hasta complicaciones severas, especialmente cuando los productos elaborados de manera casera no cuentan con análisis de laboratorio que garanticen su seguridad.

Los especialistas indicaron que “la enfermedad puede transmitirse fácilmente cuando se consumen alimentos infectados, especialmente embutidos caseros como salamines, longanizas, panceta, jamón crudo o carne mal cocida”.

La triquinosis puede generar fiebre, dolores musculares, diarrea, vómitos, hinchazón facial y cansancio extremo. En los cuadros más graves, la enfermedad puede derivar en complicaciones cardíacas o neurológicas, por lo que la detección temprana y la prevención resultan fundamentales. (Agencia OPI Chubut)