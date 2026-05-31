Dirigentes de ATE fueron condenados a 5 años de prisión por una causa de estafa

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(OPI TdF) – El secretario general de ATE Ushuaia, Carlos Córdoba fue condenado a 5 años de prisión por 22 hechos de estafa en una causa que investiga el desvío de fondos en la construcción de un plan de 128 viviendas impulsado por el gremio en el barrio Barrancas del Río Pipo, de la capital fueguina.

La justicia provincial definió la misma condena para el dirigente Miguel Ángel Arana.

Córdoba fue hallado penalmente responsable junto a Miguel Ángel Arana, por maniobras fraudulentas en la construcción de un plan de viviendas entre diciembre de 2013 y fines de 2017 en la ciudad de Ushuaia.

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Según se determinó, 22 personas fueron víctimas de estafa.

“Nunca jugamos con ningún compañero, soy inocente”, afirmó Córdoba ante el tribunal.

Los dirigentes quedaron a disposición de las autoridades penitenciarias mientras avanza el proceso judicial correspondiente.

La sentencia dispuso la restitución de distintos bienes que permanecían bajo custodia judicial, entre ellos maquinarias y vehículos secuestrados durante la investigación.

La condena alcanza al máximo referente de ATE Ushuaia, uno de los dirigentes gremiales con mayor trayectoria y protagonismo en la provincia. (Agencia OPI Tierra del Fuego)