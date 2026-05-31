Javier Milei comparó al kirchnerismo con Hugo Chávez

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El presidente Javier Milei atacó la retórica económica del kirchnerismo al ligar sus postulados con declaraciones del fallecido mandatario de Venezuela, Hugo Chávez. La confrontación discursiva ocurrió en las plataformas virtuales oficiales del jefe de Estado. El mandatario nacional utilizó un archivo histórico audiovisual para alertar sobre las consecuencias de las regulaciones de mercado.

La cuenta denominada Escuela Austríaca de Economía difundió una entrevista donde Hugo Chávez defendía un capitalismo con rostro humano y prometía respetar la propiedad privada. El usuario oficialista añadió la frase: “Cuando escuchen este discurso por parte de los Kirchneristas, recuerden como termino la historia en Venezuela“. Javier Milei replicó la publicación y añadió la calificación de “lobo con piel de cordero” para el principal espacio opositor.

La estrategia comunicacional de la Casa Rosada recurre de forma sistemática a los paralelismos internacionales para encuadrar el debate de la agenda pública. El entorno presidencial fundamentó la comparación en la necesidad de exhibir el resultado de las políticas de fuerte intervención estatal. El posteo del mandatario generó miles de interacciones digitales inmediatas en las redes sociales. (Agencia OPI Santa Cruz)