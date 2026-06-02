El riesgo país perforó los 488 puntos tras nueve bajas consecutivas

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La recaudación tributaria nacional de mayo sumó $21,5 billones apuntalada por el vencimiento de sociedades, mientras el consumo interno sostuvo su tendencia contractiva.

La pax cambiaria que exhibe el relato oficial con un riesgo país en 488 puntos choca contra el enfriamiento de la actividad en las provincias, donde el IVA, termómetro directo del consumo, se desplomó un 8% real en mayo según los datos desagregados de la recaudación fiscal.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) interrumpió una racha negativa de nueve meses consecutivos de caída interanual. El organismo recaudó un total de $21,5 billones durante mayo de 2026, lo que representa un rebote técnico de entre el 1,4% y el 1,6% en términos reales.

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El único sostén del indicador fiscal fue el Impuesto a las Ganancias, que registró un incremento del 26% real y aportó $8 billones netos debido al vencimiento anual de las declaraciones juradas de las sociedades mercantiles.

El resto de los tributos vinculados a la actividad económica interna evidenció el impacto del ajuste. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) cayó un 8% real, afectando de manera directa la masa coparticipable que la Nación distribuye a los distritos patagónicos. En la misma línea, el impuesto a los débitos y créditos bancarios (impuesto al cheque) retrocedió cerca de un 3% real.

Superávit cambiario del BCRA frente a la fuga de divisas privadas

El balance oficial del Banco Central de la República Argentina (BCRA) consolidó en abril de 2026 un superávit cambiario de U$S 1.333 millones. La autoridad monetaria dirigida por Santiago Bausili basó este resultado en el saldo positivo del comercio de bienes, que aportó U$S 2.946 millones.

Este indicador representa el primer saldo favorable para la entidad desde septiembre de 2025. El flujo de divisas comerciales le permite al BCRA aproximarse a la meta anual de compras en el mercado mayorista, quedando al borde de superar la línea de los U$S 10.000 millones adquiridos en el año.

El rezago de la demanda privada limita el saneamiento real de las reservas del BCRA. La formación de activos externos del sector privado registró una salida neta de U$S 2.363 millones en abril de 2026, una cifra que expone la persistente dolarización de carteras y la demanda de divisas que drena el superávit comercial.

Volatilidad en la renta fija y caída generalizada de acciones

En el mercado financiero, los bonos soberanos en dólares finalizaron la jornada de este martes con signos positivos moderados tras operar con volatilidad. Las mayores ganancias se concentraron en los títulos Globales del tramo largo de la curva de vencimientos, mientras que los tramos cortos finalizaron planos y los Bonares subieron un 0,3% traccionados por el AL41.

El índice de riesgo país que elabora el banco J.P. Morgan cedió 2 unidades y se ubicó en 488 puntos. Con este movimiento, el indicador financiero local encadenó su novena baja consecutiva.

El mercado de renta variable no acompañó la tendencia de los títulos públicos. El índice S&P Merval de la bolsa porteña retrocedió un 0,7% para cerrar en 3.220.561,28 unidades, una variación que medida en dólares significó un recorte del 1,6% hasta los 2.140,04 puntos.

Las pérdidas en la plaza doméstica las lideraron las empresas reguladas de servicios y construcción:

Transener retrocedió un 6,3% .

retrocedió un . Loma Negra cayó un 4,4% .

cayó un . Metrogas anotó una baja del 4,2%.

En Wall Street, las acciones de empresas argentinas replicaron la tendencia bajista. Los certificados de depósitos americanos (ADR) de Loma Negra perdieron un 6%, seguidos por Cresud con un 4,9%, Telecom con un 4,6% e IRSA con un 3%. Las únicas tres corporaciones operadoras que finalizaron en terreno positivo en Nueva York fueron Grupo Supervielle con un alza del 2,1%, la petrolera estatal YPF con un 1,1% y la entidad financiera BBVA con un 0,3%. (Agencia OPI Santa Cruz)