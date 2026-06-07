Revocan la destitución de una jueza porque hubo prejuzgamiento y parcialidad del tribunal de enjuiciamiento

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(OPI Chubut) – El Superior Tribunal de Justicia de Chubut revirtió la destitución de la jueza penal de Comodoro Rivadavia, Mariel Suárez porque durante el proceso judicial para separarla del cargo hubo prejuzgamiento y parcialidad por parte de los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento.

La sentencia afirma que el Tribunal de Enjuiciamiento no afrontó el proceso bajo imparcialidad y por ello el máximo tribunal provincial declaró la nulidad absoluta de todo el proceso y ordenó la inmediata reincorporación de la magistrada a su cargo.

Suárez enfrentó un enjuiciamiento por mal desempeño de sus funciones dado que, en una visita a un preso, cuya causa tramitaba el juzgado a su cargo, fue descubierta besándose con el detenido.

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En uno de los puntos más críticos del fallo apunta a la actuación del entonces presidente del Tribunal de Enjuiciamiento, Daniel Báez.

El Superior Tribunal señala que Báez había intervenido previamente en etapas vinculadas al inicio de la investigación administrativa contra Suárez y luego pasó a integrar el órgano encargado de juzgarla.

Los integrantes del máximo tribunal indicaron que no puede haber una doble intervención dado que Baez vulneró el principio según el cual nadie puede desempeñarse simultáneamente como impulsor de una investigación y luego como juez de la misma cuestión.

“La participación de un juez objetivamente inhabilitado por afectación de la garantía de imparcialidad no configura un defecto subsanable: compromete la validez misma del proceso” señala el fallo y considera que la afectación de esa garantía “no constituye una irregularidad menor, sino un vicio estructural capaz de invalidar todo lo actuado”.

Además, indican que Báez formuló declaraciones públicas donde “la exteriorización de una valoración anticipada sobre la entidad de los hechos. En términos procesales, configura un supuesto de prejuzgamiento documentado en una actuación de máxima intensidad”.

Los jueces también criticaron la redacción de la resolución que en 2023 dispuso la destitución de la jueza Suárez.

Apuntaron contra el voto de Báez quien incorporó referencias a artículos de opinión periodísticos y utilizó expresiones que el máximo tribunal consideró “incompatible con el deber de ecuanimidad que rige el ejercicio de la función jurisdiccional”. (Agencia OPI Chubut)