Chubut pagará el 18 de junio el aguinaldo a estatales

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El gobierno de Chubut informó que el jueves 18 de junio se realizará el depósito de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) de los trabajadores del estado provincial.

El pago también será para los jubilados y pensionados provinciales.

Además, se indicó que la primera cuota del SAC “estarán acreditados y disponibles en la red de cajeros automáticos del Banco del Chubut el viernes 19 de junio”.

- Publicidad -

Desde el gobierno provincial señalaron que “la medida se enmarca en la política de ordenamiento y administración responsable de los recursos provinciales que lleva adelante la gestión del gobernador Ignacio Torres, garantizando el cumplimiento de las obligaciones salariales en tiempo y forma”. (Agencia OPI Chubut)