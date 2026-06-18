Economía aseguró que acompañará a municipios a pagar el aguinaldo

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El ministro de Economía, Ezequiel Verbes aseguró que el gobierno provincial ayudará a municipios “comprometidos financieramente” a pagar la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).

La medida se tomó tras anunciar el pago del aguinaldo para los activos y jubilados el próximo 20 de junio.

El funcionario destacó que el pago de la primera cuota del SAC, responde a “una ingeniería financiera coordinada por la cartera económica con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del sector público”.

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Verbes sostuvo que “la administración provincial administra sus compromisos corrientes mediante la optimización de los recursos propios y la articulación de herramientas de asistencia financiera”.

También destacó que “hay municipios que no llegan a pagar sueldos y hay municipios que sí lo hacen, ahí debemos hacer una evaluación solidaria y ver a aquellos que más comprometidos están y acercar alguna ayuda”.

Además, el titular de Economía sostuvo que el Poder Ejecutivo avanza en la discusión en las mesas de negociación salarial mediante “proyecciones técnicas sustentables para garantizar que cada acuerdo paritario pueda cumplirse en tiempo y forma durante el segundo semestre”. (Agencia OPI Santa Cruz)