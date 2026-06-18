La confianza del consumidor subió 6,41% y suma dos meses en alza

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El relevamiento de Poliarquía Consultores fijó una brecha de 7,95 puntos porcentuales entre la recuperación del Gran Buenos Aires y el estancamiento de las provincias.

6,41% aumentó el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) en junio de 2026, una marca que estira la mejora por segundo mes consecutivo pero consolida una profunda asimetría federal que posterga la reactivación económica en la Patagonia y el resto de las provincias argentinas.

El freno del Interior frena la confianza federal

El desagregado geográfico del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella desnudó que el Gran Buenos Aires (GBA) traccionó el indicador con un salto de 10,01%.

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La Ciudad de Buenos Aires (CABA) acompañó la tendencia general con un alza de 4,78%, exponiendo la concentración de la mejora en el bloque metropolitano del país.

El Interior reportó el avance más débil de la medición con apenas un 2,06% mensual, un porcentaje que licúa las expectativas de una reactivación homogénea en los sectores comerciales locales.

La encuesta de 1.000 casos presenciales, efectuada entre el 2 y el 11 de junio, reflejó que los sectores de menores ingresos lideraron la suba con un 7,16% frente al 5,34% de los estratos altos.

La compra de bienes durables marca el pulso

El subíndice de Bienes Durables e Inmuebles aportó el mayor dinamismo al bloque sectorial con una variación positiva de 7,80% en la comparación con el mes anterior.

El componente de Situación Personal avanzó 7,79%, mientras que la percepción de la Situación Macroeconómica de corto y mediano plazo anotó la menor suba del esquema con un 4,37%.

El desglose temporal del CIF expuso que las Condiciones Presentes treparon 8,77%, duplicando el comportamiento de las Expectativas Futuras, que se incrementaron un 4,85%.

El ICC consolidó una pérdida de 6,09% contra los registros de junio de 2025, recortando la distancia cambiaria desde el piso de 35,60 puntos anotado en enero de 2024, período desde el cual el indicador acumula una recuperación del 19,97%. (Agencia OPI Santa Cruz)