Sociedad estatal riograndense cierra ejercicio 2025 con resultado positivo

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La empresa pública avícola exhibió un crecimiento real del 52,5 por ciento durante su séptimo ejercicio contable consecutivo. El directorio oficializó las cifras operativas mientras el consumo cárnico del país registra la peor estadística histórica.

Ciento noventa millones de pesos facturó la Sociedad del Estado Río Grande Activa durante el ejercicio contable 2025. El reporte financiero de la entidad pública ubicada en Río Grande, Tierra del Fuego, detalla un aumento operativo del 52,5%.

Los balances muestran la operatividad ininterrumpida de la comercialización avícola mayorista y minorista. El Presidente de Río Grande Activa, Juan Pablo Deluca, firmó los expedientes que certifican la ausencia de aportes irrevocables de capital.

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La gestión productiva autofinanció la estructura operativa y la red de proveedores locales. Los directivos sostuvieron los niveles de venta de carne de aves frente a un escenario nacional donde el consumo sectorial registró la marca más baja de los últimos 20 años.

Al finalizar el séptimo ejercicio corporativo, el titular de la compañía estatal validó el modelo de administración del sector público. Deluca afirmó que “una empresa con participación pública puede gestionarse con criterios de eficiencia y rendir cuentas con números claros”.

El responsable institucional advirtió además la decisión de resguardar la producción cárnica local frente a la retracción de la actividad comercial. Los informes ratifican el sostenimiento de la rentabilidad financiera de la firma sin requerir transferencias discrecionales de las arcas municipales. (Agencia OPI Tierra del Fuego)