Pedro Sánchez rechaza renunciar ante el Congreso de España

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El Tribunal Supremo condenó a 24 años de prisión al exministro José Luis Ábalos, mientras los tribunales investigan presuntos sobornos de dos millones de dólares dirigidos al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno de España, rechazó este miércoles ante el plenario del Congreso de los Diputados cualquier conocimiento de conductas irregulares en el PSOE, y descartó firmemente su renuncia al cargo.

24 años y 3 meses de prisión representa la condena exacta que el Tribunal Supremo dictó contra el exministro de Fomento y Transportes, José Luis Ábalos, por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias en la compra de barbijos (mascarillas) durante la pandemia de Covid-19.

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En los despachos de instrucción, un juez retiró el pasaporte a Begoña Gómez, cónyuge del mandatario, para evitar su salida del país. Los magistrados investigan a la esposa del presidente por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español, afronta otra investigación penal autónoma como presunto líder de una red de tráfico de influencias. Las autoridades judiciales evalúan la recepción de sobornos por un monto superior a los 2 millones de dólares, en un expediente que incluye también a las hijas del exmandatario.

Con acusaciones directas, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, exigió la disolución de las Cortes para avanzar hacia un proceso electoral. “Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva y vayamos a votar“, afirmó el jefe de la oposición, quien calificó al presidente como “el uno” de una administración corrupta.

Frente a la presión conjunta del bloque opositor y de la fuerza derechista VOX, el mandatario defendió la honestidad de su gabinete ante el plenario. “No debe existir ninguna sombra de duda sobre la actuación del Gobierno, y quien quiera proyectarla que lo demuestre con pruebas“, sostuvo el jefe de Estado antes de señalar que la discusión principal radica en “cómo vamos a continuar“. (Agencia OPI Santa Cruz)