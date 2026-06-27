El domingo habrá corte de energía en Rawson

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(OPI Chubut) – La empresa TRANSPA S.A anunció que realizará una interrupción programada del servicio eléctrico entre las 8 y las 13 horas del domingo 28 de junio que alcanzará a todo el ejido de Rawson y también impactará en la producción de agua potable.

El Servicio Eléctrico a cargo de la Cooperativa de Servicios Públicos aclararon que la medida es ajena a la entidad y que responde a un trabajo programado por TRANSPA S.A.

Desde el organismo solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios durante el período de interrupción del suministro.

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El corte de suministro afectará a la Planta Potabilizadora y durante ese lapso “se aprovechará para realizar tareas de limpieza y mantenimiento del decantador, trabajos necesarios para optimizar el proceso de potabilización” detallaron desde la cooperativa.

Se estima que las operaciones del servicio de agua se normalizarán cerca de las 19 horas. (Agencia OPI Chubut)