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(OPI TdF) – El Centro de Empleados de Comercio (CEC) de Río Grande advirtió del crecimiento de la informalidad laboral en el sector comercial donde se registra un 30% del empleo no registrado.

Entre las causas se vinculan a la caída de las ventas, el crecimiento de la informalidad laboral y la expansión de circuitos de comercialización por fuera de los comercios habilitados.

El secretario general del CEC Río Grande, Daniel Rivarola informó que “la situación sigue siendo la misma que tiempo atrás, dada la inseguridad frente al sostenimiento del desempleo y una problemática con la aplicación laboral”.

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Rivarola sostuvo que hay trabajadores que “están registrados a media jornada y en otros directamente trabajan en negro”.

También alertó sobre la caída del consumo que repercute en aquellos comercios de rubros vinculados a bienes no esenciales.

El dirigente sostuvo que las ventas en los comercios tradicionales “bajaron mucho, también se registra la competencia informal, donde no hay controles”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)