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El exfuncionario nacional cuestionó la idoneidad de su sucesor frente a las investigaciones judiciales en curso. La incorporación del exministro del Interior busca recomponer los acuerdos con sectores políticos y sindicales.

Guillermo Francos, ex jefe de Gabinete, criticó el desempeño de Manuel Adorni. Las declaraciones radiales ocurrieron el 30 de junio de 2026 tras el desplazamiento del funcionario nacional.

La salida de la dependencia del Gobierno Nacional se produjo en medio de múltiples denuncias. Javier Milei, presidente de la Nación, designó como reemplazo a Diego Santilli.

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El exfuncionario afirmó que el nombramiento del anterior jefe de Gabinete no logró los resultados esperados. Sostener al exvocero generó un alto costo político para el Poder Ejecutivo.

“No puedo decir que el Presidente se haya equivocado, pero lamentablemente no salió bien“, declaró Guillermo Francos. La permanencia prolongada en el cargo impidió avanzar con las reformas oficiales.

Sobre las sospechas de corrupción, el dirigente exigió que Manuel Adorni rinda cuentas ante la Justicia. “Hubo cosas que no fueron claras para la opinión pública“, indicó la fuente oficial.

Durante la entrevista, el ex jefe de Gabinete negó cobrar sobresueldos durante su propia administración. Las únicas subas salariales autorizadas respetaron la legislación vigente para ministros.

La designación de Diego Santilli en el Gabinete

La reestructuración posicionó a Diego Santilli como nexo central de la gestión libertaria. El presidente de la Nación justificó el ingreso argumentando que el dirigente cuenta con músculo político.

“Es una designación que tiende a generar lazos, relaciones y acuerdos“, evaluó Francos. El nuevo titular de ministros tiene el mandato de dialogar con sectores opositores.

Las funciones del nuevo integrante del gabinete exceden el ámbito legislativo. La agenda de trabajo incluye la generación de consensos directos con empresarios y representantes sindicales.

El exfuncionario cerró sus declaraciones apoyando la experiencia del exministro del Interior. El objetivo final apunta a destrabar las reformas estructurales frenadas durante la gestión anterior.

El contexto del recambio en el Ejecutivo

La estructura del Gobierno Nacional atravesó tres etapas en la Jefatura de Gabinete desde el inicio del mandato. Guillermo Francos ocupó el cargo hasta ser reemplazado por Manuel Adorni, quien asumió para consolidar la gestión del oficialismo en una segunda fase.

Las múltiples investigaciones judiciales desatadas contra la administración derivaron en la pérdida de respaldo institucional. La acumulación de críticas internas y externas forzó la salida anticipada del puesto.

La reciente designación de Diego Santilli busca recomponer el vínculo institucional con los gobernadores y el Congreso. El Ejecutivo busca evitar un mayor desgaste frente a las causas penales en curso. (Agencia OPI Santa Cruz)