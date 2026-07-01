La OMS advierte un colapso sanitario total en Venezuela

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El sistema médico venezolano enfrenta una saturación crítica. Las agencias humanitarias reportan miles de víctimas inubicables y advierten brotes epidémicos ante la falta de agua potable en las distintas zonas devastadas por los mortales sismos.

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció soluciones habitacionales de emergencia para este año, pero la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y organismos aliados documentan 50.000 personas desaparecidas. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, fijó el saldo fatal oficial en 1.943 muertos y 10.571 heridos a causa de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado 24 de junio.

De acuerdo con el reporte estatal emitido el martes, 15.866 personas permanecen damnificadas y 22.619 ciudadanos reciben atención médica. A su vez, los equipos de emergencia rescataron a 6.461 sobrevivientes de las ruinas. El documento parlamentario detalla que entre 13.400 y 13.500 habitantes evacuaron la zona del desastre por medios propios o con asistencia familiar durante las primeras horas de la crisis.

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Para reforzar las excavaciones, un contingente de 3.300 rescatistas procedentes de 27 países opera bajo la coordinación de Naciones Unidas. Sobre el terreno, la plataforma digital Desaparecidos Terremoto Venezuela procesó 57.752 solicitudes de búsqueda; los voluntarios localizaron a 15.097 víctimas, mientras que 42.655 individuos continúan sin contacto con su entorno.

Las condiciones extremas y la escasez de agua potable agravan la situación de los damnificados en Caracas y La Guaira. “La respuesta no está a la altura de la magnitud de las necesidades humanitarias. Los servicios médicos de los centros de salud y las unidades móviles están desbordados, los refugios están a plena capacidad y los servicios de agua y electricidad siguen interrumpidos”, denunció la ONG Comité Internacional de Rescate (IRC), en colaboración con sus aliados territoriales.

Desde el litoral central, el agotamiento físico castiga a los bomberos ante bloques de varios pisos colapsados. “Nos quedan los rescates más difíciles y más riesgosos”, advirtió Exequiel Gallardo, integrante del Grupo USAR de Bomberos de Chile, ante la cadena estadounidense CNN. El especialista argumentó que superaron la marca del día 5 de operaciones. “Estamos llegando a una etapa en donde los rescates que quedan son los rescates imposibles, muy difíciles; la lucha de esas personas no es solo contra el reloj, sino también contra la deshidratación”, detalló el rescatista.

Los movimientos telúricos generaron 1,2 millones de toneladas de material destruido. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) utilizó el sistema de evaluación automatizada RAPIDA para calcular que 915.000 toneladas corresponden estrictamente a edificios caídos, conforme a la publicación del diario El Nacional. Otras 332.000 toneladas provienen de la destrucción de mobiliario urbano y artículos domésticos.

Frente a la destrucción masiva, el Ministerio de Vivienda y Hábitat diseña proyectos habitacionales junto a ingenieros y expertos internacionales. “Hay miles de soluciones antes de que finalice el año”, sostuvo la mandataria interina durante una emisión del canal estatal VTV. La funcionaria detalló la activación del Estado Mayor para la Creación de Campamentos Transitorios y la Planificación de Construcción de Viviendas y el despliegue de arquitectos en La Guaira, Miranda y la capital nacional.

La recuperación a largo plazo exigirá recursos millonarios y soporte psicológico. El presidente de la Cruz Roja Venezolana, Luis Farías, anunció un plan estructural para asistir a 300 mil afectados durante los próximos 24 meses. “Cada historia es un mundo, hay personas que han perdido no nada más todo lo material sino que posiblemente son ellos los únicos de sus familias que quedan vivos”, afirmó Farías en diálogo con el diario El Universal.

Mediante una rueda de prensa en Ginebra, el portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Christian Lindmeier, alertó sobre posibles epidemias tras la llegada masiva de pacientes. El funcionario sostuvo que la crisis hídrica fomenta brotes “de enfermedades prevenibles mediante vacunación, como el sarampión, la difteria y la tos ferina“. Asimismo, advirtió la inminente propagación “de enfermedades de transmisión vectorial e hídrica“, tales como la fiebre amarilla, el dengue, el chikunguña, el zika y la malaria.

Conforme al relevamiento internacional cerrado el 27 de junio, los inspectores evaluaron 21 centros médicos ubicados en Caracas, La Guaira, Miranda y Falcón. Los expertos clasificaron tres hospitales en estado crítico y otros seis con daños estructurales. “Entre las principales carencias figuran el colapso de los servicios forenses y de las morgues, así como la insuficiencia de los sistemas de registro de víctimas y de seguimiento de personas desaparecidas”, detalló Lindmeier respecto a los 38 hospitales que reconoció el Ejecutivo como infraestructura dañada.

La evaluación sanitaria documentó severas alteraciones en la atención por fallos en las medidas de bioseguridad. Los centros asistenciales registran una sobrepoblación extrema que disparó las listas de espera quirúrgicas, específicamente en las áreas de traumatología-ortopedia y neurocirugía, lo que impone una presión inédita sobre las plantillas profesionales.

En paralelo al caos médico, la Compañía Anónima Metro de Caracas reanudó el servicio comercial de sus trenes y del sistema Metrobús. El personal técnico revisó minuciosamente las instalaciones, vías férreas y sistemas electromecánicos tras suspender las operaciones civiles para proteger la integridad física de trabajadores y usuarios durante la emergencia.

Los registros estatales emitidos por las autoridades fijaban el balance de la catástrofe en 1.719 fallecidos y 5.034 heridos. Los despachos ministeriales sostienen esas métricas preliminares, mientras los grupos humanitarios locales denuncian que miles de residentes continúan atrapados bajo las losas de hormigón. (Agencia OPI Santa Cruz)