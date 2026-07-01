Nación recorta el subsidio en la tarjeta SUBE y encarece el viaje diario

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El Tesoro Nacional dejó de financiar las variaciones del pasaje en el interior y fijó los valores nominales de junio como techo máximo para aportar fondos.

Los titulares de planes sociales y jubilados de la Patagonia que utilizan el transporte público pagarán de su bolsillo el total de los futuros aumentos del boleto. A partir del 1 de julio de 2026, el Estado Nacional bloqueó la actualización automática de la cobertura económica sobre los pasajes provinciales.

El congelamiento oficializado mediante la Resolución 40/2026 elimina el acompañamiento federal sobre las readecuaciones de precios que autorizan gobernadores e intendentes. La norma impone nuevas “tarifas de referencia” que funcionan como una barrera restrictiva para los giros del Tesoro Nacional.

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El texto reglamentario explicita que el beneficio del 55% correspondiente a la Tarifa Social operará únicamente sobre los precios vigentes al 30 de junio de 2026 para las jurisdicciones del interior. Cada incremento tarifario posterior licuará el porcentaje real subsidiado por el fisco y trasladará el costo al pasajero.

La base de cálculo retrocede hasta los cuadros aprobados en mayo de 2026. El Ejecutivo justificó el recorte argumentando que la marcada dispersión tarifaria obligaba a la administración central a convalidar subas locales imprevistas y elevar el gasto público.

Nación Servicios S.A. modifica el esquema de descuentos

Bajo este nuevo diseño, los distritos que decidan mantener esquemas de gratuidad superiores o subsidios extra deberán afrontar el gasto con recursos propios. La Secretaría de Transporte retendrá el poder discrecional sobre la actualización de las bases tarifarias, sin ningún mecanismo de ajuste automático vigente.

La ejecución operativa exige que los beneficiarios mantengan registrada su tarjeta SUBE en el sistema. La modificación de los algoritmos de cobro y liquidación quedó bajo la responsabilidad directa de Nación Servicios S.A., con aplicación efectiva en las terminales desde este miércoles 1 de julio. (Agencia OPI Santa Cruz)